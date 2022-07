The Chant: Story-Trailer zum Horror-Adventure veröffentlicht

In The Chant entwickelt sich der Ausflug einer jungen Frau zu einem entlegenen spirituellen Rückzugsort zu einem wahrhaften Albtraum. Mit einem neuen Trailer geben der Entwickler Brass Token und der Publisher Prime Matter jetzt noch einen genaueren Einblick in die Story des Horror-Adventures.Schauplatz von The Chant ist ein spiritueller Retreat auf einer abgelegenen Insel. Dort nimmt die Protagonistin Jess an einem eigentlich harmlosen Gruppenritual teil, welches jedoch gehörig schief geht und ein Portal in eine Dimension kosmischen Terrors öffnet und eine Reihe parasitärer Kreaturen in unsere Welt befördert.Aufgabe des Spielers ist es nun, die Geheimnisse eines Kults aus den 1970er Jahren zu enträtseln und so die Auswirkungen des Rituals wieder rückgängig zu machen. The Chant ist dabei als intensive Einzelspielererfahrung in der Third-Person-Perspektive ausgelegt, bei welcher Spieler mit anderen Charakteren interagieren und sich gegen sogenannte prismatische Kreaturen sowie Kultisten zur Wehr setzen müssen.The Chant erscheint demnächst für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein genaues Datum gibt es allerdings noch nicht.