OD: Hideo Kojima kündigt neues Spiel mit geheimnisvollem Teaser an

Mehr als nur ein Spiel?

Hideo Kojima, Schöpfer der Metal Gear Solid-Reihe, hat sein nächstes Projekt vorgestellt. Bei diesem handelt es sich nicht etwa um eine Fortsetzung zu Death Stranding, sondern um ein Horrorspiel. Der erste Teaser-Trailer zu OD, so der Titel, bleibt aber geheimnisvoll.Im ersten Video zu OD sind die Gesichter verschiedener Personen zu sehen, die immer wieder den gleichen Text wiederholen. Wirklich viel Sinn ergibt das Gesagte dabei nicht, auffällig sind aber die unterschiedlichen emotionalen Zustände, in denen sich die Sprecher befinden. Zusätzlich gibt es Geräusche zu hören, die an einen Geigerzähler erinnern und auch die auffälligen Reflexionen in den Augen der Sprecher geben Anlass für Spekulationen.Wie es in der Ankündigung heißt, soll OD eine "äußerst einzigartige, immersive und komplett neue Art von Spiel - oder eher, eine neue Art von Medium" werden, welche die "die Grenzen zwischen Spiel und Film verschwimmen lässt". Für die Umsetzung der Idee arbeitet Hideo Kojima unter anderem mit dem Filmemacher Jordan Peele (Nope, Wir, Get Out) zusammen. Die Hauptrollen spielen die Schauspieler Sophia Lillis, Hunter Schaffer und Udo Kier. Bekannt ist auch, dass OD die Cloud-Gaming-Technologie der Xbox Game Studios nutzen wird.OD wird voraussichtlich für PC und Xbox Series X erscheinen, ein Release-Datum gibt es aber bis jetzt nicht.