The Adam Project: Neuer Trailer zum Zeitreisefilm von Netflix

Vor nicht einmal einem Monat hatte Netflix einen ersten Teaser zum Zeitreise-Spektakel The Adam Project veröffentlicht, in dem Ryan Reynolds zusammen mit seinem jüngeren Ich die Welt retten muss. Bevor der Film schon in wenigen Tagen bei dem Streaming-Dienst startet, gibt es heute den ersten richtigen Trailer mit vielen neuen Ausschnitten.Im Film The Adam Project schlüpft Ryan Reynolds (Deadpool, Free Guy) in die Rolle des Zeitreisenden Adam Reed, der aus dem Jahr 2050 in unsere Zeit zurückkehrt, um die Welt zu retten. Dabei begegnet er der 13 Jahre alten Version von sich selbst (gespielt von Walker Scobell). Auch der Vater "der beiden" (Mark Ruffalo) scheint für die Mission von entscheidender Bedeutung zu sein - dem Trailer zufolge ist dieser der Erfinder der Zeitreisen.Regie bei The Adam Project führte Shawn Levy, der auch schon bei Free Guy mit Ryan Reynolds zusammengearbeitet hat. Der Film startet am 11. März 2022 bei Netflix.