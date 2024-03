Terminator: Survivors - Termin und erster Trailer zum Survival-Game

Allein oder im Koop gegen Skynets Killerroboter

Ob es jemals einen weiteren Terminator-Film im Kino geben wird, ist fraglich, zumindest dürfen sich Fans aber auf ein neues Videospiel freuen: Im Herbst soll Terminator: Survivors für den PC erscheinen und Spieler dann die Verantwortung über eine Operationsbasis des Widerstands übertragen.Terminator: Survivors entsteht derzeit bei Nacon in Mailand und wird vom Studio selbst als Open-World-Survival-Spiel beschrieben, das in der Welt des berühmten Sci-Fi-Franchise angesiedelt ist. Nach den Ereignissen des zweiten Films befehligen Spieler eine Gruppe Überlebender des Judgment Day, die in einer postapokalyptischen Welt nach Ressourcen, Informationen und Verbündeten sucht und eine Operationsbasis auf- beziehungsweise ausbaut.Neben verfeindeten menschlichen Faktionen geht in Terminator: Survivors natürlich die größte Gefahr von Skynets Maschinen aus. Zwar können Spieler auf ein breites Waffenarsenal zugreifen, dennoch sind oft auf Flucht oder Tarnung die besseren Überlebensstrategien.Gespielt wird entweder solo oder im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern. Ein erster Trailer stimmt auf das Szenario ein, Gameplay gibt es bislang aber leider noch keines zu sehen. Terminator: Survivors erscheint am 24. Oktober 2024 für den PC im Early Access auf Steam, Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgen zu einem späteren Zeitpunkt.