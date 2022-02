War Hospital - Neuer Trailer führt uns durch ein Kriegslazarett

Im Echtzeit-Strategiespiel War Hospital werden Spieler zum Leiter eines britischen Feldlazaretts während des Ersten Weltkriegs. Ziel ist es, verwundete Soldaten zu pflegen, Hoffnung zu spenden und mit den eigenen Handlungen vielleicht sogar den Verlauf des Kriegs zu beeinflussen.Nacon hat einen neuen Trailer zum Spiel veröffentlicht, der allerdings keine Spielszenen zeigt, sondern uns den englischen Arzt Major Henry Wells vorstellt. Wells wurde nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs aus dem Ruhestand an die Westfront zurückbeordert, wo er im Jahr 1917 schwerste Kriegsverletzungen behandeln und dabei auch so manche moralisch schwere Entscheidung treffen muss.War Hospital entsteht beim Brave Lamb Studio, welches im Spiel die Bedingungen eines britischen Lazaretts an der Westfront möglichst realistisch darstellen möchte. War Hospital soll dabei Echtzeitstrategie mit Survival- und Rollenspiel-Elementen verknüpfen.Ein konkretes Erscheinungsdatum gibt es noch nicht, aktuell ist ein Release im vierten Quartal 2022 auf dem PC, der PlayStation 5 Xbox Series X/S und Xbox One anvisiert.