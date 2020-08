Project Cars 3 - Trailer zeigt die neuen Anpassungsoptionen im Spiel

Viele Anpassungsmöglichkeiten

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bandai Namco und die Slightly Mad Studios präsentieren neues Gameplay-Material aus der Rennsimulation Project Cars 3, die bereits in die­sem Monat für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erscheint. Im neuen Trailer stehen vor allem die umfangreichen An­pas­sungs­mög­lich­kei­ten im Mittelpunkt, die Racing-Fans an die Hand gegeben werden.Spieler sollen in Project Cars 3 noch einmal deutlich mehr Optionen erhalten, Fahrzeuge und auch Fahrer individuell gestalten zu können. Rennwagen lassen sich durch freischaltbare Upgrades umfassend verbessern, aber auch optisch einzigartig gestalten. Trotzdem soll Project Cars 3 einstiegsfreundlicher werden und so auch Spieler ansprechen, die sich von der Komplexität der beiden Vorgänger bisher abgeschreckt fühlten.Project Cars 3 erhält zudem einen neuen Karrieremodus, in dem Spieler sich Schritt für Schritt zu Rennsport-Legenden entwickeln. Diverse Online- und Mehrspielermodi dürfen eben­falls nicht fehlen, was auch für weitere bekannte Stärken der Reihe gilt, wie etwa ein besonders realistisches Fahrverhalten, eine starke Gegner-KI und vollständige Tag-Nacht-Zyklen.Project Cars 3 erscheint am 28. August 2020 für den PC sowie die Konsolen von Sony und Microsoft. PC-Spieler mit geeigneter Hardware dürfen den Racer dann auch in einem VR-Modus erleben.