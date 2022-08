Street Fighter 6: Neuer Gameplay-Trailer bestätigt Kimberly und Juri

Capcom hat zwei weitere Charaktere für Street Fighter 6 bestätigt: Während mit Juri ein wohlbekanntes Gesicht zurückkehrt, stößt mit Kimberly eine vollkommen neue Kämpferin zur Startauswahl hinzu. Im Trailer teilen die beiden schon einmal ordentlich aus.Juri Han debütierte bereits in Street Fighter 4 und hat seitdem nichts von ihrer sadistischen Art eingebüßt. Laut Capcom bringt sie bekannte, aber dennoch leicht veränderte Moves mit. Selbst erfahrene Spieler dürfen hier also mit der einen oder anderen Überraschung rechnen.Neu mit dabei ist hingegen Kimberly, die Ninja-Techniken mit den Einflüssen ihres Lebens in einer Großstadt verbindet. Als Fan der Pop-Kultur der 1980er-Jahre hat sie stets ihren Walkman und einen Satz Spraydosen mit dabei, heißt es. Weitere Details zu den Damen fasst Capcom in einem Blog-Beitrag zusammen.Bei der Evo 2022 hat Capcom nicht nur die beiden Kämpferinnen, sondern auch zwei neue Kommentatoren für Street Fighter 6 angekündigt: Wer möchte, kann sich seine Matches von James Chen und Tasty Steve kommentieren lassen. Das Spiel erscheint 2023, einen genauen Termin hat Capcom aber noch nicht verraten.