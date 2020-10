Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Erster Trailer zum VR-Spiel

ILMxLAB veröffentlicht nach der Vader Immortal-Trilogie ein neues VR-Abenteuer im Star Wars-Universum. Jetzt gibt es einen ersten Trailer zu Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge, welches Spieler auf den Planeten Batuu schickt und jede Menge Abwechslung verspricht.In Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge schlüpft der Spieler in die Rolle eines Technikers, der in der Nähe von Batuu arbeitet und von Piraten angegriffen wird. Mit einer Ret­tungs­kap­sel erreicht er schließlich den Black Spire Outpost auf Batuu, wo er gegen unterschiedliche Feinde kämpft, aber auch bekannten Star Wars-Charakteren begegnet. Im Trailer sind unter anderem C-3PO, R2-D2 und Yoda zu sehen.Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge soll unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bieten und sich so gleichermaßen an Anfänger wie erfahrene Spieler richten. Das VR-Abenteuer erscheint bereits am 19. November 2020. Kleiner Wermutstropfen: Der Release erfolgt exklusiv für die Oculus Quest.