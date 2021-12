Star Wars Eclipse vorgestellt: Das ist Quantic Dreams neues Spiel

Quantic Dream hat im Rahmen der Game Awards 2021 sein nächstes Spiel enthüllt: Zusammen mit Lucasfilm Games arbeitet der französische Entwickler derzeit an einem neuen Titel im Star Wars-Universum: Bei Star Wars Eclipse handelt es sich um ein Action-Adventure, in dem Spieler in die Rollen verschiedener Charaktere schlüpfen.Begleitet wurde die Ankündigung von einem ersten Cinematic-Trailer, der somit noch keinerlei Spielszenen zeigt, aber schon mal einen guten Eindruck von der Atmosphäre vermittelt. Wir sehen verschiedene Aliens, Roboter, Kämpfe mit Laserschwertern, Weltraumschlachten und (vielleicht?) Yoda.Bekannt ist, dass Star Wars Eclipse in der Zeit der hohen Republik angesiedelt ist und Spieler über das Schicksal verschiedener steuerbarer Charaktere entscheiden werden. Das Studio von Titeln wie Beyond: Two Souls oder Detroit: Become Human stellt ein kompliziert verzweigtes Action-Adventure in Aussicht, gut möglich also, dass sich auch Star Wars Eclipse wie für den Entwickler typisch zumindest streckenweise wie ein interaktiver Film anfühlen wird.Für welche Plattformen Star Wars Eclipse erscheint, ist derzeit noch unbekannt. Auch ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.