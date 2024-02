Star Wars: Dark Forces - Remaster des Kult-Shooters erschienen

Klassiker mit verbesserter Grafik

Gamepad-Support und Extras für Fans

Star Wars: Dark Forces gilt bis heute als eines der kultigsten Star-Wars-Spiele überhaupt. Ab sofort lässt sich der Shooter in einer technisch überarbeiteten Fassung (noch einmal) erleben, außerdem bringt das Remaster noch einige Extras für Fans mit. Diese können sich im Launch-Trailer auch von der verbesserten Grafik überzeugen.Für das Remaster haben die Nightdive Studios eng mit Lucasfilm Games zusammengearbeitet und den ursprünglich 1995 veröffentlichten Klassiker umfassend überarbeitet. Dies betrifft zunächst die Grafik, welche auf der KEX-Engine basiert. Auf modernen Systemen läuft das Spiel nun in 4K-Auflösung und mit bis zu 120 FPS. Verbessert wurden außerdem die Texturen, Beleuchtung und das Rendering. Auch die Zwischensequenzen sehen nun deutlich besser aus.Neben der klassischen Steuerung mit Tastatur und Maus unterstützt das Dark-Forces-Remaster zudem diverse Gamepads inklusive Rumble-Feature und neuem Auswahlrad für Waffen. Enthalten sind außerdem digitale Extras wie Artworks oder Informationen der Entwickler. Zusätzlich zu den 14 klassischen Levels gibt es auch einen Bonuslevel, der in der Originalfassung fehlt.Spieler schlüpfen in Star Wars: Dark Forces Remaster in die Rolle von Kyle Katarn, einem Überläufer des Imperiums, der als Söldner verschiedene Aufträge für die Rebellenallianz absolviert. Dabei kommt er dem streng geheimen Dark-Trooper-Projekt auf den Plan.Star Wars: Dark Forces Remaster ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.