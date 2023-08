Kult-Shooter Star Wars: Dark Forces bekommt ein Remaster

Star Wars: Dark Forces landet auf dem Index

Star Wars: Dark Forces ist einer der vielleicht legendärsten Shooter aller Zeiten. Das liegt nicht unbedingt daran, dass das LucasArts-Spiel besonders innovativ gewesen wäre, sondern vielmehr an der Tatsache, dass es Star Wars-Fans erstmals ermöglichte, wortwörtlich in der Welt von Star Wars herumzulaufen.Das erste Star-Wars-Spiel war Star Wars: Dark Forces freilich nicht, im Gegenteil: Denn vor der Veröffentlichung von Dark Forces gab es sage und schreibe 18 frühere Spiele aus dem von George Lucas erschaffenen Science-Fiction-Universum. Dabei haben nur die wenigsten Namen wie X-Wing, Rebel Assault oder Tie Fighter, also Titel, an die man sich noch heute gut erinnert.Dark Forces schlug aber ein wie kaum ein anderes Spiel zuvor, es war auch das bisher wohl "erwachsenste" Star-Wars-Spiel - für die damalige deutsche Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften (BPjS, heute BzKJ) war es sogar zu erwachsen, denn man setzte den Shooter trotz (unblutiger) Science-Fiction-Inhalte auf den Index.Aus heutiger Sicht ist die BPjS-Entscheidung mehr als albern, denn gekümmert hat das damals kaum jemanden. Im Gegenteil: Die Indizierung "adelte" den Shooter erst. Star Wars-Fans war das ohnehin egal, denn sie bekamen erstmals die Gelegenheit, in dieser Welt herumzulaufen und mit diversen Schurken zu kämpfen.Wer die Abenteuer von Kyle Katarn erneut erleben will, der bekommt demnächst die Gelegenheit dazu, denn im Zuge der Gamescom wurde bekannt gegeben, dass das erstmals 1995 veröffentlichte Spiel Dark Forces: Remaster demnächst neu aufgelegt wird. Verantwortlich dafür sind die Nightdive Studios, diese haben zuletzt Quake 2 und System Shock modernisiert.Nightdive schreibt dazu: "Star Wars: Dark Forces Remaster wurde in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games entwickelt und mit unserer KEX-Engine vollständig überarbeitet. Es unterstützt bis zu 4K bei 120 FPS und bietet fortschrittliches 3D-Rendering, moderne Gamepad-Unterstützung, Trophäen und Erfolge und vieles mehr!" Das Gameplay wird allerdings beibehalten und das bedeutet vor allem eines: Dark Forces wird auch 2023 einen mehr als knackigen Schwierigkeitsgrad bieten.