Star Wars: Battlefront - Offizieller Launch-Trailer zur Classic Collection

In dieser Woche erscheint die Star Wars: Battlefront Classic Collection für PC und Konsole und lässt dann zwei Klassiker aus der beliebten Spielereihe neu aufleben, die ursprünglich in den 2000er-Jahren erschienen waren. Der Launch-Trailer stimmt auf die Inhalte ein und zeigt, auf welche Neuerungen sich Fans freuen dürfen.Die Sammlung enthält Star Wars Battlefront (2004) und Star Wars Battlefront 2 (2005). Diese lassen Spieler einerseits ikonische Schlachten aus den ersten sechs Kinofilmen nacherleben und sich andererseits Darth Vaders Sturmtruppen der 501. Elite-Legion anschließen. Am Mehrspielermodus können wieder bis zu 64 Spieler gleichzeitig teilnehmen und in den Massenschlachten auch am Lenker legendärer Schiffe und Fahrzeuge Platz nehmen.Der Hero Assault ist ebenfalls wieder mit dabei, nun sogar auf allen enthaltenen Bodenkarten, darunter Naboo, Kamino, Kashyyyk oder dem Todesstern. Auf der Heldenseite kämpfen unter anderem Mace Windu, Yoda und Luke Skywalker, die Seite der Schurken ist etwa mit Darth Maul, General Grievous, und Darth Vader ähnlich stark aufgestellt.Die Star Wars: Battlefront Classic Collection erscheint am 14. März 2024 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie die Nintendo Switch.