Star Trek: Resurgence - Neues Adventure im Telltale-Stil startet heute

Interaktives Abenteuer für Star Trek-Fans

Ab heute ist Star Trek: Resurgence für PC und Konsole erhältlich. Zum Start zeigen die Dramatic Labs Studios, was Trekkies in dem narrativen Adventure erwartet, das ein wenig an Telltale-Spiele wie The Walking Dead oder Tales from the Borderlands erinnert.Star Trek: Resurgence erzählt eine komplett neue Geschichte, die kurz nach dem Finale von Star Trek: The Next Generation beginnt. Spieler schlüpfen in die Rollen von gleich zwei Charakteren und können so abwechselnd als erste Offizierin Jara Rydek und Ingenieurfähnrich Carter Diaz mehr über die Hintergründe eines Konflikts zwischen zwei Zivilisationen erfahren, der sich gerade zu einem Krieg auszuweiten droht. Dabei soll es gleichermaßen Begegnungen mit bekannten wie auch neuen Charakteren im Star Trek-Universum geben.Den Entwicklern zufolge kombiniert Star Trek: Resurgence actionreiche Passagen mit interaktiven Adventure-Elementen und erzählt so eine sich verzweigende Geschichte, deren Verlauf Spieler mit ihren Entscheidungen immer wieder beeinflussen können. Im Trailer müssen die Helden etwa entscheiden, ob sie ein Geheimnis lieber für sich behalten möchten und ob die Rettung eines Freundes oder die Mission Vorrang hat.Dass all dies an die eingangs erwähnten Telltale-Klassiker erinnert, ist dabei kein Zufall: Für das Entwicklerstudio Dramatic Labs arbeiten mehr als 20 ehemalige Autoren, Entwickler, Designer, Künstler und Produzenten von Telltale.Ursprünglich sollte Star Trek: Resurgence bereits im Frühjahr erscheinen, musste dann aber um einige Wochen verschoben werden. Ab sofort ist das Spiel für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S zu haben, wobei die PC-Fassung exklusiv über den Epic Games Store angeboten wird.