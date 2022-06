Stalker 2: Heart of Chornobyl gibt mit Trailer kräftiges Lebenszeichen

Atmosphärischer Trailer

Stalker 2 wurde vor bereits einigen Jahren offiziell angekündigt, doch die Entwicklung war von Anfang an alles andere als einfach. Seit einigen Monaten steht Entwickler GSC Game World aber vor seiner zweifellos größten Herausforderung, denn das ukrainische Studio ist vom russischen Angriff betroffen.Konkret bedeutet das, dass zahlreiche Mitarbeiter des Studios zu den echten Waffen greifen mussten, um ihr Land gegen die russische Invasion zu verteidigen. In einem emotionalen Video gab man kurz nach dem Ausbruch des Krieges bekannt, dass die Arbeit an Stalker 2 deshalb bis auf Weiteres ruhen muss.Mittlerweile ist zumindest in der Hauptstadt Kyiv wieder etwas Normalität eingekehrt und das bedeutet, dass auch GSC Game World wieder (eingeschränkt) am postapokalyptischen Shooter arbeiten kann. Zudem wurde in Prag ein neues Büro eröffnet, auch dort macht Stalker 2 wieder Fortschritte, der tschechische Standort soll künftig auch die Hauptlast der Entwicklung tragen.Zur Quasi-E3 (die Videospielmesse wurde zwar abgesagt, die meisten Hersteller halten aber dennoch dieser Tage Events ab) hat auch Stalker 2: Heart of Chornobyl ein kräftiges Lebenszeichen gegeben. GSC Game World hat nämlich einen Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt zwar kein Gameplay, ist aber atmosphärisch dicht und wird so manchen Fan der Reihe an den ersten Teil erinnern.Wenig überraschend ist, dass auf dem Xbox Extended Games Showcase von Microsoft eine Verschiebung auf das nächste Jahr bekannt gegeben wurde. Ursprünglich sollte Stalker 2 im Dezember 2022 erscheinen, doch das war angesichts des Ukraine-Krieges längst unrealistisch. Nun spricht GSC Game World von 2023, einen konkreten Termin nannte man verständlicherweise aber nicht.Wie der Krieg das Leben, die Arbeit und das ganze Land verändert hat, zeigt GSC Game World in einem "Entwickler-Tagebuch"-Video mit dem Titel "Spielentwicklung während des Krieges" und auch das ist ein weiteres Dokument, welche schrecklichen Folgen der russische Angriff hat.