Sonic Frontiers: Neuer Showdown-Trailer zum Spiel eingetroffen

Bis zur Veröffentlichung von Sonic Frontiers dauert es nur noch wenige Tage - der richtige Zeitpunkt also, um mit einem neuen Video auf das nächste Abenteuer des blauen Igels einzustimmen. Dies dachte sich auch Sega und hat daher den sogenannten Showdown-Trailer zum Spiel freigegeben.Das Video zeigt sowohl tatsächliches Gameplay aus dem Spiel als auch Material aus den Zwischensequenzen, welche allesamt aus der PC-Version stammen. Wir sehen daher vor allem, wie Sonic auf den geheimnisvollen Starfall Islands gegen mechanische und zuteil riesige Gegner kämpft. Aber auch ein paar von Sonics Freunden können wir in dem Trailer entdecken. Diese gab es in bisherigen Videos eher selten zu sehen.Sonic Frontiers erscheint am kommenden Dienstag, den 8. November 2022, für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch.