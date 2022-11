Sonic Frontiers: Der offizielle Launch-Trailer kommt angerannt

Die mysteriösen Starfall Islands

Alter Igel mit neuen Tricks

Der wohl berühmteste Igel der Welt ist wieder da und erlebt in Sonic Frontiers sein bislang größtes Abenteuer in einer erstmals offenen Spielwelt, die wohl viele Überraschungen für ihn, seine Freunde und natürlich die Spieler bereithalten dürfte. Zum Start zeigt Sega den wie erwartet ziemlich rasanten Launch-Trailer.In Sonic Frontiers verschlägt es den blitzschnellen Igel auf die geheimnisvollen Starfall-Islands, die in fünf unterschiedliche Inseln (oder auch Zonen) unterteilt sind. Anders, als man es von der Reihe kennt, muss Sonic dieses Mal aber nicht lineare Level vom Start bis zur Ziellinie durchlaufen, sondern kann sich frei in einer offenen und weitläufigen Welt bewegen. Spieler dürfen also selbst entscheiden, ob sie gerade der Hauptgeschichte folgen, Nebenmissionen abschließen oder einfach nur etwas Zeit (zum Beispiel beim Angeln) verbringen möchten.Wer das gewohnt temporeiche 3D-Gameplay vorheriger Sonic-Spiele vermisst, kann sogenannte Cyberspace-Level freischalten und in diesen verschiedene Herausforderungen meistern. Auch optisch dürfte der Cyberspace Sonic-Veteranen oft bekannt vorkommen.So geheimnisvoll wie diese neue Welt sind auch deren Bewohner, denn auf den Starfall Island trifft Sonic auf riesige mechanische Gegner, die sich oft nicht durch einfaches Anspringen zerlegen lassen. Zum Glück hat Sonic aber ein paar neue Tricks gelernt und kann verschiedene Techniken für Angriffe, Konter oder zur Verteidigung einsetzen. Seine Skills kann Sonic zu Kombos verbinden und zudem über einen Fähigkeitenbaum fortlaufend verbessern.Im Launch-Trailer zeigt Sega tatsächliches Gameplay und Ausschnitte aus Zwischensequenzen. Die Spielszenen stammen dabei aus der PC-Version, Sonic Frontiers ist ab sofort aber auch für die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.