Sonic Frontiers: Trailer stellt die Spielwelt und neuen Fähigkeiten vor

Im November gibt es nach einer längeren Pause wieder ein neues Sonic-Spiel: Bei Sonic Frontiers handelt es sich dann um das erste Open-World-Abenteuer des wohl bekanntesten Igels der Gaming-Welt. In einem neuen Trailer gibt Sega einen Überblick über die Spielwelt und Sonics neue Fähigkeiten.In Sonic Frontiers verschlägt es Sonic zusammen mit Tails und Amy auf die Starfall-Inseln, um dort verborgene Chaos Emeralds aufzuspüren. Allerdings werden seine Freunde gefangengenommen und Sonic ist vorerst auf sich allein gestellt. Neben den für die Reihe üblichen, linearen Passagen sind die Inseln frei erkundbar, wobei es viele Geheimnisse zu lüften und Puzzles zu knacken gilt.Natürlich gibt es auch neue Feinde und gefährliche Bossgegner. Über ein Skill-System können Spieler neue Fähigkeiten für Sonic freischalten, vorhandene Kräfte verbessern und so immer bessere Angriffstechniken nutzen. Eine Besonderheit stellt dabei der "Cyloop" dar: Hier zieht Sonic eine leuchtende Spur hinter sich her, wird ein Gegner oder ein Gegenstand vollständig eingekreist, hat dies verschiedene Auswirkungen.Sonic Frontiers erscheint am 8. November 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie die Nintendo Switch.