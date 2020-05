Sherlock Holmes: Chapter One für PC und Konsolen angekündigt

Ermittlungen im Inselparadies

Sherlock Holmes darf in naher Zukunft mal wieder in einem Videospiel ermitteln. In Sherlock Holmes: Chapter One lernen wir dabei einen recht jungen Meisterdetektiv kennen, der noch am Anfang seiner Karriere steht. Begleitet wurde die Ankündigung von einem ersten Trailer.Schauplatz von Sherlock Holmes: Chapter One ist eine auf den ersten Blick friedlich erscheinende Mittelmeerinsel im 19. Jahrhundert. Bei seinen Ermittlungen wird Sherlock Holmes allerdings recht schnell feststellen, dass die paradiesische Idylle nur eine Fassade ist, hinter der die Inselbewohner inmitten von Korruption, Intrigen und Verbrechen leben. Holmes hat zudem eine recht unangenehme Verbindung zu dem Ort, denn dort ist einst seine Mutter gestorben.Sherlock Holmes: Chapter One erscheint allerdings nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie die beiden Next-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft. Ein genaues Datum wurde aber noch nicht genannt. Auch gibt es noch keine Spielszenen zu sehen, der Ankündigungstrailer zeigt aber zumindest erste Eindrücke von der genutzten Grafik-Engine.