Sea of Thieves bekommt bald einen kostenlosen Monkey Island-DLC

Sea of Thieves erhält im September neue Story-Inhalte, die von einer weiteren, äußerst beliebten Piratengeschichte inspiriert wurden: Der "The Legend of Monkey Island"-DLC führt Spieler an bekannte Orte der legendären Adventure-Reihe - und zwar schon zeitnah und ohne zusätzliche Kosten.Wie der Ankündigungstrailer zeigt, wurde Mêlée Island in der Erweiterung durchaus liebevoll gestaltet und lässt sofort Erinnerungen an den Adventure-Klassiker aufkommen: ob nun in der SCUMM-Bar, im Zirkus oder der Gouverneursvilla: Überall begegnen Spieler bekannten Charakteren wie Guybrush Threepwood, dem windigen Geschäftsmann Stan S. Stanman, der Voodoo-Lady oder dem Geisterpiraten LeChuck.Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island will insgesamt drei witzige Geschichten voller Geheimnisse, Nebenquests und unerwarteter Herausforderungen erzählen, dem Trailer zufolge hat LeChuck anscheinend irgendetwas mit den Erinnerungen der Inselbewohner angerichtet, die seitdem alle eine ungewöhnlich hohe Meinung von Guybrush Threepwood haben.Los geht es bereits am 20. Juli 2023 mit der ersten Geschichte, die verbleibenden zwei sollen in den Folgemonaten erscheinen - jeweils vollkommen kostenlos für alle Besitzer von Sea of Thieves. Auch gut zu wissen: Zwar können sich Spieler mit Freunden in die Geschichten stürzen, wer will, darf diese aber auch ganz alleine spielen.