Sea of Thieves: Eine neue Geschichte führt jetzt nach Monkey Island

Dreimal Seemannsgarn mit Guybrush und Co.

In Sea of Thieves beginnt heute eine neue Abenteuerreihe, die von einem weiteren großen Piraten-Universum inspiriert wurde: The Legend of Monkey Island bringt Kult-Charaktere wie Guybrush Threepwood, Elaine Marley oder den Geisterpiraten LeChuck wieder zurück. Zum Start gibt es jetzt den Launch-Trailer.Anders als in Ron Gilberts beliebter Adventure-Reihe schlüpfen Spieler hier aber nicht in die Rolle von Guybrush Threepwood, denn dieser gilt seit seiner letzten Reise als vermisst. Spieler erleben stattdessen die Geschichte aus der Sicht eines selbsterstellten Freibeuters, der nach Mêlée Island reist, um dort nach dem Verschwundenen zu suchen.Was erstaunlich ist: Auf der sagenumwobenen Insel wird Guybrush von den Bewohnern als legendärer Pirat verehrt. Schnell ist klar, dass hier irgendetwas nicht stimmt und wenig überraschend dürften LeChuck und ein böser Fluch etwas damit zu tun haben.Kapitel 1 "Die Reise nach Mêlée Island" ist ab sofort innerhalb von Sea of Thieves spielbar, wobei die Überfahrt nach Mêlée Island für Besitzer des Spiels kostenlos ist. Voraussichtlich nächsten Monat soll ein weiteres Kapitel erscheinen, in welchem dann unter anderem Piratenprüfungen und Beleidigungsschwertkämpfe warten. Ein drittes und letztes Abenteuer soll Spieler schließlich nach Monkey Island führen, wo sich der Geisterpirat LeChuck versteckt hält.