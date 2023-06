Neuer Schauplatz, alte Crew: Payday 3 im ersten Gameplay-Trailer

Payday 2 hat inzwischen schon einige Jahre auf dem Buckel, zählt aber noch immer zu den beliebtesten Koop-Shootern überhaupt. Den Nachfolger, Payday 3, gibt es jetzt in einem ersten Gameplay-Trailer zu sehen, außerdem steht das exakte Erscheinungsdatum fest - und dieses ist gar nicht mehr allzu weit entfernt.Bereits am 21. September 2023 endet der Ruhestand für die Payday-Crew, die es dieses Mal von Washington DC nach New York City verschlägt. Der Standortwechsel bringt natürlich neue kriminelle Möglichkeiten mit sich, am grundsätzlichen Spielprinzip ändert sich allerdings nichts. Spieler können also abermals in der Ego-Perspektive bevorzugt mit Freunden zusammen Raubzüge planen und im Anschluss natürlich auch durchziehen - ob nun mit brachialer Waffengewalt oder doch lieber möglichst unbemerkt.Im Gameplay-Trailer, der gestern Abend beim Xbox Games Showcase seine Premiere feierte, steht allerdings ganz klar Ersteres im Vordergrund. Auch zu sehen sind die ikonischen Clownsmasken, die selbstverständlich auch dieses Mal nicht fehlen dürfen und anders als im Vorgänger jetzt mit der Unreal Engine gerendert werden.Für Mitglieder des Xbox Game Pass gab es am Abend außerdem eine weitere gute Neuigkeit, denn Payday 3 wird hier nämlich direkt zum Launch enthalten sein. Übrigens: Wer den Vorgänger noch nicht gespielt hat, kann sich diesen noch bis zum 15. Juni 2023 um 17:00 Uhr kostenlos im Epic Games Store sichern.