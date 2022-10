Scorn: Albtraumhafter Trailer zum Start des Adventures für PC & Xbox

Das Horror-Adventure Scorn ist heute und somit eine Woche früher als ursprünglich angekündigt für PC und Xbox erhältlich. Zum Start macht ein neuer Trailer noch einmal deutlich, dass das Spiel nichts für Leute mit schwachen Nerven ist. Wer jedoch die Werke H.R. Gigers schätzt, wird bei Scorn voll auf seine Kosten kommen.Zu Beginn von Scorn werden Spieler unvermittelt in eine finstere und fremdartige Welt geworfen. Diese ist in der Ego-Perspektive frei erkundbar und in mehrere labyrinthartige Regionen unterteilt, wobei jedes Gebiet mit neuen Rätseln und Gefahren aufwartet. Spieler müssen etwa mit vollem Körpereinsatz Maschinen zum Laufen bekommen und gegen bizarre Kreaturen kämpfen. Waffen und Munition sind zwar vorhanden, allerdings auch stark begrenzt, weshalb jede Aktion gut überlegt sein sollte - oft ist Flucht dann wohl die bessere Wahl.Ob Spieler den Albtraum von Scorn überleben und vielleicht sogar das eine oder andere Geheimnis der biomechanischen Welt enthüllen, können diese ab sofort auf dem PC und der Xbox Series X/S herausfinden. Scorn ist außerdem im Xbox Game Pass enthalten.