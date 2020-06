Scarlet Nexus - Neuer Trailer zum Action-Rollenspiel veröffentlicht

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Scarlet Nexus veröffentlicht, welcher Spieler auf das futuristische Szenario im Anime-Stil einstimmen soll. Das Spiel entsteht derzeit für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X In Scarlet Nexus gelingt es den Menschen, durch eine Veränderung ihres Gehirns bisher ungeahnte Kräfte zu erlangen und so den Kurs der Menschheit entscheidend zu verändern. Allerdings werden durch die Veränderungen seltsame Wesen, die Anderen, angezogen, die offenbar einen großen Appetit auf die Gehirne der Menschen entwickelt haben.Spieler schlüpfen in die Rolle von Yuito Sumeragi, der als neuer Rekrut der "Other Sup­pres­sion Force" für den Schutz der Menschen kämpft. Wann Scarlet Nexus erscheint, hat Bandai Namco bislang noch nicht verraten.