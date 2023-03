RoboCop: Rogue City - Neuer Trailer heißt uns in Detroit willkommen

Nacon hat einen neuen Trailer zum Shooter RoboCop: Rogue City veröffentlicht, in dem Spieler in die Rolle des blechernen Gesetzeshüters schlüpfen, um für Recht und Ordnung zu sorgen. In Sachen Grafik kann das Gezeigte dabei durchaus überzeugen.RoboCop: Rogue City basiert natürlich auf der RoboCop-Reihe der späten 1980er beziehungsweise frühen 90er-Jahre. So wie die Kultfilme spielt auch der kommende Shooter in der Metropole Detroit, wo der Cyborg-Polizist RoboCop im Namen des Konzerns Omni Consumer Products dem Verbrechen den Kampf ansagt. Wie das Ganze dann aussieht, zeigt das neueste Video.Der Cyborg geht in dem Gameplay-Clip natürlich alles andere als zimperlich mit den Kriminellen um und bringt dabei gleich mehrere seiner Waffen zum Einsatz. Neonlichter und reihenweise Arcade-Automaten sorgen für die passende Retro-Atmosphäre, während RoboCop den Unterschlupf einer Bande auseinandernimmt. RoboCop: Rogue City entsteht beim Studio Teyon (Terminator: Résistance) und erscheint im September 2023 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S