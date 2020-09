Riders Republic - Geistiger Nachfolger zu 'Steep' angekündigt

Ubisoft hat eine weitere Funsport- beziehungsweise Freestyle-Simulation angekündigt, die derzeit beim selben Entwicklerteam wie das bereits erhältliche Steep entsteht und durchaus recht deutliche Parallelen zu diesem aufweist. In Riders Republic dürfen sich Spieler unter anderem mit Mountainbike, Snowboard oder Wingsuit austoben.So wie Steep entsteht auch Riders Republic bei Ubisoft Annecy. Als Schauplatz der un­ter-­schied­li­chen Events wurden einige der bekanntesten nordamerikanischen Nationalparks wie Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain oder Grand Teton nachgebaut und zu einer offenen Welt verschmolzen. Spieler treten mit dem Bike, Snowboard, Skiern oder Wingsuit gegeneinander an, um die Spitzenpositionen in verschiedenen Disziplinen zu belegen. Dabei sollen online bis zu 50 Spieler gleichzeitig an den Start gehen können.Riders Republic erscheint allerdings nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst am 25. Februar 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X