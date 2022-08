Return to Monkey Island: Neuer Trailer verrät den Release-Termin

Alle News zur Spielemesse

Das Point & Click-Adventure Return to Monkey Island hat pünktlich zum Start der Gamescom einen neuen Trailer erhalten. Dieser zeigt zwar nicht allzu viel Neues aus dem Spiel, verrät aber zumindest dessen Release-Termin - und dieser ist gar nicht mehr weit entfernt.Fans mussten eine gefühlte Ewigkeit auf eine "richtige" Rückkehr nach Monkey Island warten und nach einer offiziellen Ankündigung eines weiteren Abenteuers von Guybrush Threepwood vor ein paar Wochen gibt es nun auch ein fixes Erscheinungsdatum: Return to Monkey Island startet bereits am 19. September 2022 auf dem PC und der Nintendo Switch. Sicher kein Zufall, denn immerhin ist dies auch der "Talk Like a Pirate Day".Der Gamescom-Trailer zeigt ein paar weitere Ausschnitte aus dem Spiel, die vom Verkaufsprofi Stan S. Stanman kommentiert werden. Dieser will uns außerdem eine Pferderüstung schmackhaft machen, die es als Preorder-Bonus gibt, aber natürlich keinerlei Einfluss auf das Gameplay hat.