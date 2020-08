Remothered: Broken Porcelain - Neuer Trailer zum Horror-Adventure

Modus Games hat einen weiteren Trailer zum Horror-Adventure Remothered: Broken Porcelain freigegeben. Das Video zeigt frische Eindrücke vom unheimlichen Ashmann Inn und den dort lebenden Bewohnern.Im Trailer sehen wir, wie die junge Protagonistin Jennifer erstmals im abgelegenen Ashmann Inn ankommt und dort Bekanntschaft mit der Hotelleitung macht - und schnell feststellen muss, dass man an diesem Ort besser nicht jedem trauen sollte. Auch zeigt das Video ei­ni­ge unheimliche Begegnungen, etwa mit dem unheimlichen Geistwesen "Porcelain", das in dem alten Gebäude sein Unwesen treibt.Remothered: Broken Porcelain sollte eigentlich bereits in diesem Monat für den PC, die Nintendo Switch , die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen, allerdings musste der Re­lease um einige Zeit verschoben werden. Neues und hoffentlich auch finales Datum ist der 20. Oktober.