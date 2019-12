Remothered: Broken Porcelain - Neuer Trailer zum Horror-Adventure

Modus Games hat einen neuen Trailer zum Adventure Remothered: Broken Porcelain veröffentlicht. Im Spiel können die unheimlichen Räumlichkeiten eines Hotels erkundet werden. Dabei soll sich Remothered: Broken Porcelain vor allem an klassischen Survival-Horror-Titeln orientieren.Der nächste Ableger der Remothered-Reihe soll eine Reihe neuer Gameplay- und Story-Elemente einführen und ein noch gruseligeres Spielerlebnis bieten. Schauplatz ist das Ashmann Inn, dessen Räume viele finstere Geheimnisse beherbergen. Einige davon sind im nun erschienenen Video "Home for the Holidays" zu sehen.Die Entwickler versprechen außerdem ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren der Reihe sowie einige charismatische Neuzugänge. Remothered: Broken Porcelain erscheint im Sommer 2020 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Nintendo Switch