Remothered: Broken Porcelain - Launch-Trailer zum Grusel-Adventure

Modus Games und das Indie-Studio Stormind Games veröffentlichen heute das Horror-Adventure Remothered: Broken Porcelain. Dieses soll die Gruselreihe in gewohnter Manier fortführen. Zum Start gibt es jetzt natürlich auch einen stimmigen Launch-Trailer zu sehen, der zeigt, was auf die Spieler zukommt.Remothered: Broken Porcelain soll als Fortsetzung und Vorgeschichte der Remothered-Reihe zugleich dienen. Damit sollen sich sowohl Fans als auch Neueinsteiger gut im Spiel und der Story zurechtfinden. Im Mittelpunkt steht die junge Frau Rosemary Reed, die im Ashmann Inn nach einem verschwundenen Mädchen sucht. Spieler lernen außerdem die junge Jennifer kennen, die als Hausmädchen in dem alten Gemäuer Zeugin unheimlicher Geschehnisse wird.Ursprünglich sollte Remothered: Broken Porcelain schon im Spätsommer erscheinen, dann wurde das Spiel jedoch auf Ende Oktober verschoben. Um weiteren Horror-Spielen zu Halloween zuvorzukommen, wurde der Start erst kürzlich auf den heutigen 13. Oktober vorgezogen. Remothered: Broken Porcelain ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Nintendo Switch erhältlich.