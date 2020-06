Remothered: Broken Porcelain - Der Horror geht im August weiter

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Mit Remothered: Broken Porcelain erreicht noch in diesem Sommer ein weiteres Horrorspiel den PC und die aktuelle Konsolengeneration. Dies haben der Entwickler Stormind Games und der Publisher Modus Games nun bekanntgegeben. Neben einem konkreten Release-Termin gibt es zudem einen neuen Trailer, der eine recht unheimliche Geschichte in einem alten Hotel verspricht.In Remothered: Broken Porcelain schlüpfen Spieler in die Rolle von Rosemary Reed, die es bei ihrer Suche nach Celeste in das Hotel Ashmann Inn verschlägt. Glücklicherweise muss sie sich dort nicht ganz allein den übernatürlichen Gefahren stellen, denn mit der jungen Frau Jennifer findet sie eine neue Verbündete, die ebenfalls in dem Hotel nach jemandem sucht.Zwar baut Broken Porcelain auf dem Handlungsrahmen seines Vorgängers Tormented Fathers auf, eine direkte Verbindung beider Geschichten soll es aber nicht geben. Vorkenntnisse werden also keine vorausgesetzt. Kenner des ersten Teils dürfen sich aber wohl dennoch auf neue Details zu bekannten Charakteren freuen. Remothered: Broken Porcelain erscheint am 25. August 2020 für den PC, die PlayStation 4 , die Xbox One und die Nintendo Switch