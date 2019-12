Release verschoben: Neuer Trailer zu 'Ori and the Will of the Wisps'

Release zunächst für Februar 2020 geplant

Jetzt 3 Monate für nur 1 Euro spielen!

Microsoft hat im Rahmen der "Game Awards 2019" einen neuen Trailer zu "Ori and the Will of the Wisps" veröffentlicht. Hiermit möchten die Redmonder die Fans der Spiele-Reihe anscheinend dafür entschädigen, dass der ursprüngliche Release-Termin nicht eingehalten wer­den konnte. Der Titel wird erst am 11. März 2020 das Licht der Welt erblicken."Ori and the Will of the Wisps" wird von Moon Studios entwickelt und setzt die in "Ori and the Blind Forest" erzählte Geschichte rund um den Helden Ori fort. Der Spieler taucht in eine neue, exotische Welt ein und ist auf der Suche nach Oris wahrer Bestimmung. Dabei müs­sen zahlreiche Feinde bekämpft und die Mysterien hinter dem Wald Nibel entdeckt werden.Das Entwicklerstudio hatte zunächst geplant, das Spiel am 11. Februar 2020 auf den Markt zu bringen. Der Erscheinungs-Termin wurde also lediglich um einen Monat verschoben, was die meisten Fans nach der ohnehin schon langen Wartezeit noch verkraften dürften.Der zweite Teil der Ori-Reihe wurde erstmals auf der E3 2017 angekündigt. Das Game wird im Rahmen des Xbox Play-Anywhere-Programms und damit für Xbox und PC zur Verfügung stehen, ohne den Titel mehrfach kaufen zu müssen. Außerdem soll "Ori and the Will of the Wisps" im Xbox Game Pass enthalten sein und sich für einen geringen Preis spielen lassen.