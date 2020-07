Rare zeigt einen neuen Trailer zum Open-World-Adventure Everwild

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Im November des letzten Jahres hatte der Entwickler Rare das Adventure Everwild angekündigt und eine recht farbenfrohe Fantasy-Welt in Aussicht gestellt, die von ungewöhnlichen Fabelwesen bewohnt wird. Seitdem war es recht ruhig um das Spiel geworden, zum Xbox Games Showcase wurde nun aber wieder ein neues und durchaus sehenswertes Video veröffentlicht.Der sogenannte Eternals-Trailer entführt den Zuschauer erneut in eine magische Welt, in der Menschen und Tiere offenbar eine ganz besondere Verbindung zueinander haben. Im Trailer sind etwa große Fabelwesen zu sehen, die den Menschen beim Bäume fällen helfen. In einer anderen Szene wird ein Reh-ähnliches Tier von den Menschen geheilt.Genaueres zur Story hat Rare allerdings noch immer nicht mitgeteilt. Es wird jedoch ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis in Aussicht gestellt. Einen Termin bleibt der Entwickler auch weiterhin schuldig. Fest steht aber, dass Everwild für die Xbox Series X und den PC erscheint.