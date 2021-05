Quantum Knights - Online-Shooter kombiniert Magie und Feuerwaffen

Im Rahmen eines Online-Events hat der südkoreanische Publisher Line Games seine kommenden Spiele vorgestellt. Als besonders viel­ver­sprechend stach hierbei der Online-Shooter Quantum Knights hervor, der ein mittelalterliches Szenario mit modernen Feuerwaffen kombiniert.Das vom Entwickler Space Dive Games stammende Spiel wurde bereits 2018 unter dem Ti­tel "Project NM" angekündigt. Quantum Knights, so der finale Name, verknüpft eine mit­tel­al­ter­liche Fantasy-Welt und schnelles Shooter-Gameplay aus der Third-Person-Perspektive miteinander. Spieler müssen zusammenarbeiten und gemeinsam Monster und Dämonen be­kämpfen. Ein besonderer Fokus soll auf den unterschiedlichen Waffen liegen, welche Spieler mittels Magie modifizieren und so individuell an ihren eigenen Stil anpassen können. In einem weiteren Video zeigt der Publisher erstmals auch, wie das eigentliche Spiel aus­sieht (via YouTube). Zwar sieht das gezeigte Gameplay derzeit noch nicht ganz flüssig aus, bis zum Release bleibt den Entwicklern allerdings auch noch reichlich Zeit: Quantum Knights soll 2022 unter anderem auf Steam für den PC erscheinen.