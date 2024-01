Prince of Persia The Lost Crown: Neuer Trailer & PC-Anforderungen

Mindestens 60 FPS auf allen Plattformen

Schon in wenigen Tagen erscheint der nächste Teil der Prince of Persia-Reihe für PC und Konsole. Vorab hat Ubisoft nun verraten, dass The Lost Crown auf allen Plattformen mit mindestens 60 FPS laufen wird und auch Details zu den Hardwareanfordungen der PC-Version genannt. Außerdem liefert ein neuer Trailer frische Einblicke in die Spielwelt.Prince of Persia: The Lost Crown erzählt die Geschichte des Kriegers Sargon, der sich in bester Plattformer-Manier durch eine Welt voller Gefahren und mythologischer Kreaturen kämpft. Dabei können Spieler immer wieder neue Techniken erlernen, mächtige Fähigkeiten freischalten und natürlich auch Zeitkräfte einsetzen, für welche die Reihe bekannt ist.Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024, wer die Deluxe-Edition vorbestellt, darf schon am 15. Januar in das persische Abenteuer aufbrechen. Dieses wird auf der Nintendo Switch, der PlayStation 4 sowie Xbox Series S und Xbox One mit 60 FPS laufen. Auf der Xbox Series X und PlayStation 5 werden sogar 120 FPS in 4K-Auflösung geboten.Für die PC-Fassung gilt: Es gibt keine FPS-Sperre, sodass die Bildwiederholrate sogar Werte jenseits der 120 FPS erreichen kann, wenn der Rechner dies denn zulässt. Die Systemanforderungen fallen jedenfalls recht niedrig aus, wie ein Blick auf die PC-Specs-Tabelle zeigt - eine GeForce GTX 1060, ein Ryzen 5 1600 und 8 GB RAM sind bereits für den 4K-Modus ausreichend.