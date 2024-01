Prince of Persia: The Lost Crown: Demo und Launch-Trailer erschienen

Wenige Tage vor dem Start des neuen Action-Adventures Prince of Persia: The Lost Crown hat Ubisoft den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. Außerdem weist der Publisher noch einmal darauf hin, dass auf zahlreichen Plattformen ab sofort eine kostenlose Demoversion zum Antesten bereitsteht.Prince of Persia: The Lost Crown ist der nächste Teil der Reihe, in welchem Spieler dieses Mal in die Rolle von Sargon schlüpfen und sich auf ein Abenteuer begeben, um den Prinzen zu retten. Auf dem geheimnisvollen Berg Qaf bekommt es der tapfere Schwertkämpfer mit verschiedenen mythologischen Wesen zu tun und kann auf seiner Reise viele neue Tricks und natürlich auch Zeitkräfte erlernen.Wer sich noch vor dem Start am 18. Januar selbst ein Bild von dem Spiel machen möchte, kann dies ab sofort tun und die Demoversion auf der Nintendo Switch, PlayStation 5 Xbox One oder dem PC (Epic Games Store, Ubisoft Store) herunterladen.Wer Gefallen an den Prinzen findet und sogar die Deluxe-Edition vorbestellen möchte, kann das Abenteuer schon am kommenden Montag, also am 15. Januar, antreten. Erst vor wenigen Tage hatte Ubisoft außerdem die genauen Systemanforderungen der PC-Version geteilt.