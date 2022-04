Overwatch 2 - Neuer Trailer zeigt die Heldin Sojourn in Aktion

Wenn in wenigen Tagen Overwatch 2 in die geschlossene PvP-Beta startet, gibt es für Fans des Shooters nicht nur ein Wiedersehen mit bekannten Helden, mit Sojourn ist dann außerdem eine ganz neue Kämpferin spielbar. Diese stellt sich in einem neuen Gameplay-Trailer schon einmal etwas genauer vor.Sojourn ist die nunmehr 33. Heldin in Overwatch und zeichnet sich durch eine große Mobilität und Wendigkeit aus, die vor allem auf ihre zahlreichen Cyber-Körpermodifikationen zurückzuführen ist. Mit ihrer Railgun eignet sie sich besonders für Angriffe aus mittlerer Distanz, bei denen es vor allem auf Präzision ankommt. Es dürfte somit einiges an Übung notwendig sein, das Potential der Kämpferin voll ausschöpfen zu können.Sollte ein Ziel mal nicht stillhalten wollen, kann Sojourn dieses mit einem Disruptionsschuss vorübergehend verlangsamen. Per Übertaktung als ultimative Fähigkeit kann Sojourn zudem besonders stark aufgeladene Schüsse abfeuern und so mehrere Gegner in kurzer Abfolge ausschalten.Die Beta von Overwatch 2 startet am 26. April 2022, einen Termin für das finale Spiel gibt es bisher noch nicht.