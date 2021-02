Oddworld: Soulstorm - Neue Spielszenen zeigen Abe in Aktion

Eigentlich hätte Oddworld: Soulstorm schon vor ein paar Wochen erscheinen sollen, letztendlich ist das Spiel dann aber doch nicht von einer Verschiebung in das neue Jahr verschont geblieben. Ein genaues Datum blieben die Entwickler bislang jedoch schuldig. Dieses wurde nun während Sonys State of Play am Donnerstagabend angekündigt. Außerdem gab es neue kommentierte Spielszenen aus Abes neuestem Abenteuer zu sehen.Auch in Oddworld: Soulstorm schlüpfen Spieler mal wieder in die grüne Haut des Mudokons Abe, der aus einer Fleischfabrik entkommen muss - und sich nebenbei noch als Anführer einer Revolution bewähren muss. Auf seinem Weg kann Abe mehr als 1000 Mudokons retten, die ihm dann in der einen oder anderen Situation weiterhelfen. Aber natürlich kann sich der Held oft auch ganz alleine weiterhelfen, etwa durch das Besitzergreifen von Geg­nern, sodass diese sich dann vorübergehend steuern lassen.Im Video erläutern die Entwickler unter anderem, dass Spieler auf der PlayStation 5 dank des DualSense-Controllers Abes Herzschlag in brenzligen Momenten direkt spüren können.Oddworld: Soulstorm erscheint am 6. April für den PC (Epic Games Store), die PlayStation 4 und die PlayStation 5 . Wer ein PS Plus-Abonnement besitzt, darf bis Ende April kostenlos spielen.