Oddworld: Soulstorm - Der Plattformer zeigt sich im Launch-Trailer

Heute erscheint mit Oddworld: Soulstorm das nächste Abenteuer von Abe für PC und Konsolen. Abe muss ein weiteres Mal seinen ganzen Mut zusammenbringen und zum Helden aller Mudokons werden. Im Launch-Trailer gibt es neben neuen Spielszenen auch Ausschnitte aus den Zwischensequenzen zu sehen, die mehr über die Story verraten.Oddworld: Soulstorm knüpft an die Geschichte von Oddworld: New 'n' Tasty aus dem Jahr 2014 an. Abe ist zum Kopf des Aufstands gegen den Glukkon-Megakonzern geworden und führt seine Artgenossen im Kampf gegen ihre skrupellosen Unterdrücker an. Wie in den Vorgängern erwartet Spieler dabei wieder eine Mischung aus Action, Geschick, Schleichen, Rätseln sowie auch einfachen RPG-Elementen.Grundsätzlich behält auch Oddworld: Soulstorm die Perspektive bisheriger Teile bei, jedoch sollen Veränderungen am Leveldesign für eine zusätzliche Spieltiefe sorgen, weshalb die Entwickler von einem "2,9D-Plattformer" sprechen. Oddworld: Soulstorm ist für die PlayStation 4 PlayStation 5 und über den Epic Games Store auch für den PC erhältlich.