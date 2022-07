No Man's Sky: Das Endurance-Update verbessert die Frachter

Die Weltraum-Simulation No Man's Sky hat ihr nächstes großes Update erhalten: Dieses wurde vom Entwicklerteam Hello Games auf "Endurance" getauft und bringt unter anderem Verbesserungen bei den Frachtern, aber auch darüber hinaus hat das bereits 20. kostenlose Update einiges zu bieten.Frachterbasen werden mit dem Update 3.94 komplett überarbeitet und lassen sich nun individuell gestalten. Neben diversen Vorlagen kann das eigene Zuhause im Weltraum auch mit einer Vielzahl an neuen Teilen von Grund auf selbst gestaltet und dekoriert werden. Neu sind dabei Fenster, Aussichtsplattformen und Laufgänge, die einen beeindruckenden Blick in die Tiefen des Alls erlauben. Durch landwirtschaftliche Module und vor allem dynamische Crewmitglieder wirken die Frachter außerdem lebendiger denn je.Weitere Verbesserungen gibt es etwa beim Reisen durch schwarze Löcher, beim Basis-Bau oder beim Platzieren von Teleportern. Der Trailer zeigt viele weitere neue Inhalte des Endurance-Updates, einen vollständigen Überblick sowie die Patch Notes gibt es auf der offiziellen Webseite