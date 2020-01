Nioh 2 - Neuer Trailer enthüllt die Geschichte des Action-Rollenspiels

Koei Tecmo und Sony haben gemeinsam einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Nioh 2 veröffentlicht und geben in diesem einen etwas genaueren Einblick in die Story, welche im Japan der Sengoku-Zeit spielt. Außerdem wurden insgesamt drei größere DLC-Pakete angekündigt, die nach dem Spiel erscheinen.In Nioh 2 schlüpfen Spieler in die Rolle eines geheimnisvollen Kriegers, der halb Mensch, halb dämonischer Yokai ist und so im Kampf auch auf übernatürliche Kräfte setzen kann. Anders als noch im Vorgänger darf der Spieler sich zu Beginn seinen Charakter individuell gestalten, bevor er im Jahr 1555 in Japan auf Dämonenjagd geht. Wer möchte, kann daher auch als Kriegerin in die Schlacht ziehen.Zusammen mit dem Story-Trailer wurden außerdem drei DLC-Pakete angekündigt, die jeweils eine eigene Geschichte erzählen sollen. Zeitlich sind sie dabei vor der Haupt­handlung angesiedelt. Zudem soll es neue Waffen, Fähigkeiten und Charaktere geben.Nioh 2 erscheint am 13. März 2020 zunächst exklusiv für die PlayStation 4 . Der Vorgänger war mit ein wenig Verspätung auch für den PC erschienen, sodass auch dieses Mal die Chancen für einen späteren PC-Port nicht schlecht stehen. Angekündigt wurde dieser bisher aber noch nicht.