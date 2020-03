Nioh 2 - Launch-Trailer zum Action-Rollenspiel für Sonys PlayStation 4

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Am Freitag kommt Nioh 2 in den Handel. Vorab zeigen Sony und der Entwickler Team Ninja den offiziellen Launch-Trailer und umreißen in diesem grob die Geschichte des Action-Rollenspiels und zeigen einige neue Spielszenen.So wie schon der Vorgänger ist auch Nioh 2 wieder im feudalen Japan angesiedelt, welches sich jedoch nicht strikt an den Geschichtsbüchern orientiert, sondern eine finstere Welt voller gefährlicher Kreaturen erschafft. In dieser müssen Spieler in der Rolle eines Kriegers bestehen und können dazu auf ein umfassendes Waffenarsenal zurückgreifen. Neu sind im zweiten Teil die Yokai-Kräfte, mit denen sich mächtige Angriffe entfesseln lassen.Nioh 2 erscheint am 13. März 2020 exklusiv für die PlayStation 4 . Da der erste Teil mit etwas Verspätung auch für den PC veröffentlicht wurde, können PC-Spieler auch dieses Mal auf eine nachgereichte Portierung hoffen. Offiziell bestätigt ist diese bislang aber noch nicht.