Neuer Trailer zeigt, wie das alte Lager im Gothic-Remake aussieht

Beim Studio Alkimia Interactive befindet sich derzeit ein Remake des Rollenspiel-Klassikers Gothic in der Entwicklung. Zwar ist mit einer baldigen Veröffentlichung auch weiterhin nicht zu rechnen, zumindest gibt es aber einen neuen Trailer, der einen Rundgang durch als alte Lager zeigt.Das Video hat eine Laufzeit von knapp zweieinhalb Minuten, in denen es leider kein echtes Gameplay, aber wenigstens In-Engine-Material zu sehen gibt. Die Tour durch das alte Lager im Minental vermittelt daher einen ziemlich guten Eindruck davon, was Fans des 2001 erschienenen Originals im Hinblick auf Atmosphäre und Grafik erwarten dürfen.Das Gothic 1 Remake erscheint für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein Erscheinungsdatum ist auch weiterhin nicht bekannt. Wer das erste Gothic auf der Switch erleben möchte, kann dies ab dem 28. September tun, denn dann erscheint Gothic Classic für Nintendos Hybrid-Konsole, zwar mit alter Grafik, dafür aber mit angepasster Steuerung und zahlreichen Bugfixes.