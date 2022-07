MultiVersus - Warner Bros. gibt den Start der offenen Beta bekannt

Warner Bros. schickt seinen bunten Plattform-Prügler MultiVersus in die offene Beta: Interessierte können schon sehr bald als Batman, Bugs Bunny oder weitere Charaktere bekannter Franchises die Fäuste fliegen lassen. Begleitend zum bevorstehenden Start gibt es natürlich auch einen neuen Gameplay-Trailer zum kostenlosen Spiel.MultiVersus startet am 26. Juli 2022 um 18:00 Uhr in die offene Beta, zu der dann alle Spieler auf dem PC, der PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S Zugang erhalten. Zum Start sollen Crossplay und plattformübergreifende Fortschritte vollständig unterstützt werden. Ein Enddatum für den offenen Test gibt es derzeit nicht.In der Beta stehen mehrere Spielmodi zur Auswahl, darunter 2-gegen-2- und 1-gegen-1-Kämpfe, lokale Matches oder benutzerdefinierte Online-Lobbys. Insgesamt stehen zum Start 16 spielbare Figuren bereit, darunter Batman, Superman, Shaggy, Bugs Bunny, Tom & Jerry, Der Gigant aus dem All und eine brandneue Figur namens Renhund. Außerdem gibt es eine Reihe unterschiedlicher Level wie die Bathöhle oder Scoobys Spukhaus.Wer an der geschlossenen Alpha von MultiVersus teilgenommen hatte, erhält einen Einladungscode für einen vorzeitigen Zugang zur Beta und darf bereits am 19. Juli weiterspielen.