MultiVersus: Neuer Trailer zum Kampfspiel, Closed Alpha startet bald

Im Plattform-Prügelspiel MultiVersus treffen eine Reihe unterschiedlicher Charaktere aus verschiedenen Welten aufeinander - beispielsweise lassen Batman, Shaggy, Tom & Jerry oder Bugs Bunny die Fäuste fliegen. Ein neuer Cinematic-Trailer stimmt jetzt auf die ziemlich ungewöhnlichen Begegnungen ein.MultiVersus erinnert nicht ganz zufällig an die überaus erfolgreiche Super Smash Bros.-Reihe, nur lässt hier eben nicht Nintendo, sondern Warner Bros. einige seiner beliebtesten Figuren aufeinandertreffen. Neben 1-gegen-1-Matches darf auf in Zweier-Teams gegeneinander gekämpft werden, sowohl online als auch lokal.Anders als Super Smash Bros. erscheint MultiVersus für mehrere Plattformen, nämlich den PC (Steam), die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S und unterstützt Crossplay.MultiVersus soll noch in diesem Jahr als Free-to-play-Titel an den Start gehen, Interessierte können sich zur Closed Alpha anmelden , die schon am 19. Mai startet. Auf der Webseite des Spiels gibt es eine Übersicht mit allen bisher angekündigten Charakteren , die Liste soll zudem fortlaufend erweitert werden.