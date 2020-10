Monster Hunter - Der erste Trailer zur Videospielverfilmung ist da

Keine Nacherzählung der Videospiele

Monster Hunter kommt noch in diesem Jahr ins Kino: Erst vor wenigen Tagen hatten die Verantwortlichen von Capcom und Constantin Film einen ersten kurzen Teaser gezeigt, konnten mit diesem bei Fans der Videospielvorlage allerdings nicht unbedingt allzu viel Vorfreude entfachen. Dies soll nun ein deutlich längerer Trailer ändern, der neben Monstern vor allem mächtig viel Action mit Milla Jovovich zu bieten hat.Allerdings macht auch der neue Trailer noch einmal unmissverständlich klar, dass die Welt des Kinofilms nur wenig mit der Welt der aus Japan stammenden Rollenspielreihe gemein hat. Riesige Monster und ähnlich überdimensionierte Waffen wird es natürlich aber auch hier geben, jedoch treffen im Kino ein eher modernes Setting und die Fantasy-Welt der Spiele aufeinander:Im Kinofilm Monster Hunter gerät eine von Captain Artemis (gespielt von Milla Jovovich) angeführte Militäreinheit in einen Sandsturm, der sie kurzerhand in eine fremde Welt be­för­dert, die von riesigen Kreaturen beherrscht wird. Zwar können die Soldaten mit ihren Waf­fen nichts gegen die Monster ausrichten, doch glücklicherweise treffen sie in dem un­be­kann­ten Territorium auch auf den geheimnisvollen Hunter (Tony Jaa), der den Neuankömmlingen hilft, sich gegen die Monster zur Wehr zu setzen.Neben dem Resident Evil-Star Milla Jovovich und Tony Jaa sind in weiteren Rollen unter anderem noch Tip Harris, Meagan Good, Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung, Ron Perlman sowie Jannik Schümann zu sehen. Regie führt Paul W.S. Anderson, von dem auch das Drehbuch stammt. Als deutscher Kinostart ist derzeit der 3. Dezember 2020 an­ge­setzt, allerdings könnte die Corona-Pandemie diesem Vorhaben natürlich noch immer einen Strich durch die Rechnung machen, weshalb Action- und Monster Hunter-Fans den Termin wohl besser nur mit Bleistift in ihren Terminkalender eintragen sollten.