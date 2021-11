Resident Evil: Welcome To Raccoon City - Neuer Trailer zum Kinofilm

Bereits in wenigen Wochen wagt Resident Evil einen kompletten Neustart im Kino: ganz ohne Milla Jovovich, dafür aber mit einer Geschichte, die sich deutlich stärker an den Videospielen orientieren will. Ein neuer Trailer macht jetzt deutlich, dass bei Resident Evil: Welcome To Raccoon City dann auch der Horror-Aspekt viel stärker in den Mittelpunkt rückt.



Resident Evil: Welcome To Raccoon City greift die Handlung der ersten beide Spiele auf und soll diese weitestgehend originalgetreu wiedergeben. Wir werden somit nicht nur das unheimliche Herrenhaus aus Teil 1, sondern auch die Polizeistation aus der direkten Fortsetzung im Kino erleben. Dies gilt gleichermaßen für Charaktere wie Claire und Chris Redfield, Jill Valentine oder Leon S. Kennedy. Zombies und weitere ikonische Kreaturen wie Licker dürfen da ebenfalls nicht fehlen.



Resident Evil: Welcome To Raccoon City startet bereits am 25. November 2021 in den deutschen Kinos.