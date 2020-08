Mortal Shell - Neues Souls-Like für PC und Konsolen veröffentlicht

Playstack und der Entwickler Cold Symmetry veröffentlichen heute das Rollenspiel Mortal Shell, welches Spieler in einer finsteren Fantasy-Welt gegen groteske Kreaturen kämpfen lässt - Dark Souls lässt grüßen. Zum Start gibt es einen neuen, wenn auch leider recht kurzen Trailer zum Spiel.Mortal Shell ist ein waschechtes Souls-Like, das zweifelsfrei recht stark von Dark Souls in­spi­riert wurde. Dementsprechend dürfen sich Spieler auf einen knackigen Schwierig­keits­grad einstellen und sollten besser nicht blind auf ihre Feinde einschlagen. Stattdessen müs­sen Angriffe, Ausweichmanöver und Konter gezielt eingesetzt werden. Zudem können die ti­tel­ge­ben­den sterblichen Hüllen gefallener Krieger wiedererweckt werden, wodurch der Spie­ler Zugriff auf deren Fähigkeiten erhält.Mortal Shell erscheint am 18. August 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Auf dem PC ist das Spiel zunächst exklusiv im Epic Games Store erhältlich, eine Steam-Version folgt im nächsten Jahr.