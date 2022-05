Miasma Chronicles: Neues Spiel der Mutant Year Zero-Macher enthüllt

505 Games und das Studio The Bearded Ladies haben ein neues Adventure für PC und Konsolen vorgestellt: Miasma Chronicles lädt Spieler zu einem Ausflug in ein postapokalyptisches Ödland ein und kombiniert Taktik- und Rollenspielelemente. Der Ankündigungstrailer bringt uns schon einmal den Protagonisten ein wenig näher.Das neue Projekt der Schöpfer von Mutant Year Zero: Road to Eden spielt in einer Zukunft, in der eine geheimnisvolle Macht namens Miasma Amerika fast vollständig verwüstet hat. Spieler schlüpfen in die Rolle des jungen Mannes Elvis, der nun die Ruinen der menschlichen Zivilisation durchsucht, um herauszufinden, was es mit dem Miasma tatsächlich auf sich hat. Auf der Reise mit dabei: ein treuer Roboterbegleiter und ein Handschuh, mit dem sich das Miasma kontrollieren lässt. Im Trailer tut sich unser Held aber noch etwas schwer damit.Zwar zeigt das Video noch keinerlei Spielszenen, zumindest vermitteln die zusammen mit der Ankündigung veröffentlichten Screenshots aber schon einmal einen ersten Eindruck von der Spielwelt. Diese kann in Echtzeit erkundet werden, die taktisch anspruchsvollen Kämpfe finden hingegen rundenbasiert statt und setzen auf bekannte Rollenspiel-Elemente. Beispielsweise lassen sich die Fähigkeiten des Helden und auch seine Waffen fortlaufend verbessern. Miasma Chronicles erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S