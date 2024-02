Brothers: A Tale of Two Sons Remake - Neuer Trailer zum Release

Bleibt der Originalgeschichte treu

Brothers: A Tale of Two Sons entwickelte sich bei seiner Veröffentlichung vor etwas mehr als zehn Jahren zu einem Überraschungshit, denn das Abenteuer zweier Brüder konnte damals mit einer emotionalen Geschichte und interessanten Spielmechanik Kritiker wie Spieler gleichermaßen begeistern. Ab sofort ist das Spiel in einer technisch überarbeiteten Neuauflage erhältlich.Um auf den Start des Remakes für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S noch einmal aufmerksam zu machen, haben 505 Games und der Entwickler Avantgarden einen Launch-Trailer veröffentlicht. Dieser zeigt die verbesserte Grafik des Klassikers und lässt uns den neuen Soundtrack Probehören, der mit einem Live-Orchester neu aufgezeichnet wurde.Was das Gameplay und die Story angeht, bleibt das Brothers: A Tale of Two Sons Remake seinem 2013 erschienenen Vorbild treu, auch wenn es neue Geheimnisse zu lüften gibt. Spieler schlüpfen also wieder in die Rollen zweier Brüder, die sich auf eine beschwerliche, zugleich aber auch wundersame Reise begeben, um das "Wasser des Lebens" zu finden. Dieses scheint nämlich das einzige Heilmittel für die todbringende Krankheit ihres Vaters zu sein.Brothers: A Tale of Two Sons Remake kann sowohl allein als auch im lokalen Koop gespielt werden. Wer solo unterwegs ist, steuert dann beide Brüder gleichzeitig.