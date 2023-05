Metal Gear Solid 3: Snake Eater - Konami kündigt 'Delta'-Remake an

Operation Snake Eater erhält einen frischen Look

Sammlung mit Teil 1 bis Teil 3 erscheint im Herbst

Konami hat den Gerüchten um ein Remake von Metal Gear Solid 3 ein Ende bereitet und dieses nun offiziell angekündigt: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater dürfte neben einer stark verbesserten Grafik auch die eine oder andere Gameplay-Optimierung mitbringen, Details hierzu hat das Studio aber noch nicht geteilt.Zumindest gab es beim gestrigen PlayStation-Showcase aber schon einmal einen ersten Rendertrailer zu sehen, der den legendären Big Boss auf den Bildschirm zurückholt. An der Story soll sich im Vergleich zum Original von 2004 nichts ändern, Konami verspricht jedoch eine deutlich verbesserte Grafik und 3D-Audio, wobei die originalen Synchronstimmen von damals zu hören sein werden. Insgesamt soll das Remake treue Fans und Neueinsteiger gleichermaßen begeistern.Metal Gear Solid Δ - Snake Eater, so die offizielle Schreibweise, erscheint für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S , ein Erscheinungsdatum wurde allerdings noch nicht genannt.Für kommenden Herbst hat Konami zum 35. Jubiläum der Serie außerdem die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 angekündigt. Diese enthält die ersten drei Teile, jedoch ohne größere Optimierungen, sondern "so, wie sie waren, als sie erstmals auf den neuesten Plattformen veröffentlicht wurden", heißt es in der Ankündigung der Entwickler. Weitere Volumes dürften dann im Anschluss folgen, Details hierzu fehlen aber noch. Auch ist nicht bekannt, für welche Plattformen die Sammlungen erscheinen werden.